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- Шоу-бизнес
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Она безупречна: Тина Кароль в белом мини-платье похвасталась стройной фигурой и соблазнительными формами
Артистка порадовала фолловеров в соцсети своим новым снимком.
Тина Кароль опубликовала в Instagram Stories селфи, на котором она продемонстрировала новый красивый образ.
Артистка позировала перед зеркалом в белом миниатюрном платье с высокой горловиной и без рукавов. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру, соблазнительные формы и утонченную женственность Кароль.
Лук звезда дополнила своей любимой прической «Мальвинка», которую называет «Мальтинкой», нежным макияжем и красным маникюром.
Напомним, Тина Кароль вместе с Еленой Зеленской посетила летний лагерь на Буковине.