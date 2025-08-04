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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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442
Время на прочтение
1 мин

Она безупречна: Тина Кароль в белом мини-платье похвасталась стройной фигурой и соблазнительными формами

Артистка порадовала фолловеров в соцсети своим новым снимком.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тина Король

Тина Король / © Instagram Тины Кароль

Тина Кароль опубликовала в Instagram Stories селфи, на котором она продемонстрировала новый красивый образ.

Артистка позировала перед зеркалом в белом миниатюрном платье с высокой горловиной и без рукавов. Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру, соблазнительные формы и утонченную женственность Кароль.

Тина Король / © Instagram Тины Кароль

Тина Король / © Instagram Тины Кароль

Лук звезда дополнила своей любимой прической «Мальвинка», которую называет «Мальтинкой», нежным макияжем и красным маникюром.

Напомним, Тина Кароль вместе с Еленой Зеленской посетила летний лагерь на Буковине.

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