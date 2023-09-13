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Она безупречная: Ким Кардашьян в блестящем платье похвасталась сексуальной фигурой на гала-вечере

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Она безупречная: Ким Кардашьян в блестящем платье похвасталась сексуальной фигурой на гала-вечере

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

42-летняя звезда реалити и инфлюэнсер пришла на благотворительный ивент в роскошном наряде от Balenciaga.

Ким Кардашьян посетила ежегодный благотворительный гала-вечер Caring for Women, состоявшийся в Нью-Йорке при поддержке компании Kering миллиардера Франсуа-Анри Пино. На мероприятии собирали средства для жертв домашнего насилия.

Звезда реалити появилась там в роскошном образе. На ней было бледно-розовое обтягивающее платье с кристаллами, длинными рукавами, шлейфом и высоким воротником от бренда Balenciaga, которое сверкало от софитов и вспышек фотокамер.

Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Фото: Associated Press
Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Кардашьян с разных ракурсов продемонстрировала свою сексуальную фигуру в виде "песочных часов".

Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Наряд она скомбинировала с бежевыми с люрексом ботильонами на шпильках.

Ким сделала красивую волнистую укладку и макияж с пышными длинными ресницами и розовыми румянами.

Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

А еще инфлюэнсер похвасталась кольцами с огромными бриллиантами и молочным длинным маникюром.

Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
637
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