Она безупречная: Надя Дорофеева в полосатом бикини похвасталась стройной фигурой

Певица сделала в зеркале пикантное фото.
Надя Дорофеева иногда балует своих фолловеров интересными снимками в Instagram Stories. На этот раз звезда опубликовала пикантное селфи, на котором она предстала в полосатом бикини и с кудрявой укладкой.
Певица продемонстрировала не только стильную модель купальника, но и безупречную фигуру.
Еще Дорофеева показала свой сексуальный эффектный лук со съемок для бренда Maybelline New York. Артистка предстала в белом элегантном жакете, черном кроп-топе с пикантным вырезом и мини-юбке с цветочным декором из камней. Аутфит получился очень красивым.
Волосы ей собрали в небрежный пучок и сделали нежный макияж.
Она также похвасталась своими стройными ногами.
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