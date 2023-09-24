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Она богиня: Наоми Кэмпбелл в нижнем белье продефилировала по подиуму

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
483
Время на прочтение
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Она богиня: Наоми Кэмпбелл в нижнем белье продефилировала по подиуму

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала приглашенной звездой на показе Dolce Gabbana в рамках Миланской недели моды.

53-летняя манекенщица вышла на подиум в черном нижнем белье и прозрачном платье. Она уверенно продефилировала по подиуму при свете софитов и выглядела, как богиня.

Ее образ состоял из черного бюстгальтера, трусов, пояса с подтяжками и чулков. Сверху была прозрачная ткань на кружевных бретельках, которая имитировала платье. Наряд из коллекции весна-лето 2024 был представлен в рамках Недели моды в Милане.

Кэмпбелл была в черных лодочках на каблуках, а у нее на шее был чокер с крупной черной розой. Эффектный образ завершал насыщенный вечерний макияж и идеально ровные длинные волосы.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images
Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Напомним, Наоми любит демонстрировать свою фигуру в откровенных образах. Недавно знаменитость посещала вечеринку, на которую приехала в платье с "голым" верхом.

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Дата публикации
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