Она была до Джоли и Энистон: бывшая Бреда Питта, о которой вы и не догадывались

Брэд Питт известен в первую очередь своими фильмами, среди которых такие культовые работы, как "Семь лет в Тибете", "Бойцовский клуб" и "Знакомьтесь, Джо Блэк". Однако также актер без сомнения был в центре внимания из-за своих романов с известными актрисами, с которыми часто знакомился на работе - съемках.

До женитьбы с Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли актер успел повстречаться также с молодой актрисой Джульетт Льюис, пара познакомилась во время работы над картиной "Слишком молода, чтобы умереть?". На момент начала их романа Питту было 27, а Льюис - 17, но они провстречались с 1989 по 1993 год.

Поскольку отношения продлились довольно долго, пара часто, как молодые актеры, появлялась вместе на всевозможных мероприятиях. Также в они вместе посетили 64-ю ежегодную церемонию вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе, которая состоялась 30 марта 1992 года.

Брэд Питт и Джульетт Льюис / Фото: Associated Press

Брэд Питт и Джульетт Льюис / Фото: Associated Press

Почему они расстались не сообщили. Но через много лет Джульетт назвала эти отношения "школьными".

"Сейчас его вообще нет в моей вселенной. Это похоже на школьные отношения, потому что теперь он очень известный человек. Я смотрю на этого человека, с которым у меня была небольшая история. Я надеюсь, что он обретет счастье, потому что я искренне любила его. Он очень стойкий, хороший парень. Четыре года в то время были вечностью. Теперь мы чужие. Разве это не странно? Я не знаю его как взрослого, и он не знает меня", - сказала она.

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