Она была до Кэтрин Зеты-Джонс: как выглядела первая жена Майкла Дугласа в день их свадьбы

Брак пары завершился, но мы предлагаем вам взглянуть на красивые фотографии с церемонии.

Сейчас актер Майкл Дуглас счастливо женат на актрисе Кэтрин Зета-Джонс, с которым у него в браке родилось двое детей - сын Дилан и дочь Кэрис, однако до этих отношений он уже был женат.

Майкл Дуглас и Диандра Люкер / Фото: Associated Press

В 1977 году Дуглас женился на Диандре Люкер, дочери австрийского дипломата. В то время Дугласу было 32 года, а Люкер 19.

Свадьба состоялась в Лос-Анджелесе, 21 марта, а церемонию во дворе роскошного дома семьи провела судья Джоан Демпси.

Майкл Дуглас и Диандра Люкер / Фото: Associated Press

На невесте было лаконичное платье-миди с широкой юбкой со складками, а также полупрозрачными длинными рукавами. Фата у невесты также была короткой и лаконичной, а волосы собраны в высокую прическу.

Майкл Дуглас и Диандра Люкер / Фото: Associated Press

К алтарю невесту вел отец Майкла - известный актер Кирк Дуглас.

Кирк Дуглас и Диандра Люкер / Фото: Associated Press

В браке у пары родился сын Кэмерон, но эти отношения не завершились хеппи-эндом, поскольку пара в результате развелась.

Майкл Дуглас и Диандра Люкер / Фото: Associated Press

Они рассталась в 1995 году, но развод был завершен только пять лет спустя, и Лукер получила 45 миллионов долларов плюс некоторые права на общую недвижимость и алименты.

"Я знаю, что здесь у меня будут проблемы. Я ничего против нее не имею и на самом деле я очень люблю свою первую жену. Но нам следовало расторгнуть этот брак восемь или десять лет назад", - сказал Дуглас The Mirror.

Некоторое время они еще делили дом на Майорке и жили там по полгода каждый, пока Дуглас, вероятно, не выкупил у бывшей жены права на особняк, поскольку в недавнем интервью People признался, что это роскошное гнездышко теперь принадлежит только ему и Кэтрин.

Сейчас Диандра Люкер живет счастливой богатой жизнью.

У нее есть также два сына-близнеца от отношений с Заком Бэконом - Хоука Пэкстона и Хадсона Хантера. Также она удочерила девочку Имару.

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