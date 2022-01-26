Она была его музой: вспоминаем знаковые образы, созданные Мюглером для Ким Кардашьян

Она была его музой: вспоминаем знаковые образы, созданные Мюглером для Ким Кардашьян

Модельер создал многие из самых незабываемых нарядов звезды.

23 января не стало французского модельера Тьерри Мюглера. В конце своей жизни модельер уже не создавал коллекций, а его Модным домом руководил новый креативный дизайнер. Сам же гений много работал с различными звездами, среди которых была и американская суперзвезда Ким Кардашьян. В результате Ким стала музой французского гения, и он создал дня нее один из ее самых знаковых нарядов - "мокрое" платье, в котором звезда появилась на Met Gala в 2019 году.

Ким Кардашьян / Associated Press

Но помимо этого невероятного образа Ким появлялась на публике еще и в голубом мини, который Мюглер создал для нее, вдохновившись платьем Шер.

Ким Кардашьян / instagram.com/manfredthierrymugler

Черный наряд с откровенным декольте из коллекции 1998 года тоже есть в гардеробе Ким. Этот наряд вошел в историю как один из самых смелых образов звезды.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Также нельзя не вспомнить образ, в котором Ким напоминала древнегреческую богиню. Платье было создано для кутюрной коллекции дизайнера 1999 года, которая носила название "Медузы".

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Читайте также: