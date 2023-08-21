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Она роскошна: вспоминаем образы Ким Кэттролл в сериале "Секс в большом городе"

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
618
Время на прочтение
1 мин
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Она роскошна: вспоминаем образы Ким Кэттролл в сериале "Секс в большом городе"

Ким Кэттролл / Фото: Getty Images

21 августа актрисе Ким Кэттролл - звезде культового сериала "Секс в большом городе" - исполнилось 66 лет.

Когда Ким Кэттролл начали играть в "Сексе в большом городе", она уже была довольно известной актрисой и появлялась в нескольких успешных картинах, однако именно сериал принес ей мировую популярность. 

В "Сексе в большом городе" она сыграла Саманту Джонс - независимую деловую женщину, сделавшая карьеру в сфере пиара. Большинство ее сюжетных линий вращаются вокруг частого секса и коротких интрижек. Она уверена в себе, сильна и откровенная, что проявляется в ее поведении, характере и, конечно же, образе жизни и одежде. Саманта часто носит сексуальные платья из красивой ткани, которые подчеркивают ее фигуру, наряды с декольте, каблуки, блестки и яркие оттенки.

Работала над образами актрисы в сериале и последующих фильмах костюмер Патриция Филд. Ниже мы собрали несколько ярких образов актрисы из "Секса в большом городе".

Ким Кэттролл / © Getty Images
Ким Кэттролл / Фото: Getty Images
Ким Кэттролл / © Getty Images
Ким Кэттролл / Фото: Getty Images
Ким Кэттролл / © Getty Images
Ким Кэттролл / Фото: Getty Images
Ким Кэттролл / © Getty Images
Ким Кэттролл / Фото: Getty Images
Ким Кэттролл / © Getty Images
Ким Кэттролл / Фото: Getty Images
Ким Кэттролл / © Getty Images
Ким Кэттролл / Фото: Getty Images
Ким Кэттролл / © Getty Images
Ким Кэттролл / Фото: Getty Images
Ким Кэттролл / © Getty Images
Ким Кэттролл / Фото: Getty Images
Ким Кэттролл / © Getty Images
Ким Кэттролл / Фото: Getty Images
Ким Кэттролл / © Getty Images
Ким Кэттролл / Фото: Getty Images
Ким Кэттролл / © Getty Images
Ким Кэттролл / Фото: Getty Images
Ким Кэттролл / © Getty Images
Ким Кэттролл / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
618
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