Она роскошна: вспоминаем образы Ким Кэттролл в сериале "Секс в большом городе"

21 августа актрисе Ким Кэттролл - звезде культового сериала "Секс в большом городе" - исполнилось 66 лет.
Когда Ким Кэттролл начали играть в "Сексе в большом городе", она уже была довольно известной актрисой и появлялась в нескольких успешных картинах, однако именно сериал принес ей мировую популярность.
В "Сексе в большом городе" она сыграла Саманту Джонс - независимую деловую женщину, сделавшая карьеру в сфере пиара. Большинство ее сюжетных линий вращаются вокруг частого секса и коротких интрижек. Она уверена в себе, сильна и откровенная, что проявляется в ее поведении, характере и, конечно же, образе жизни и одежде. Саманта часто носит сексуальные платья из красивой ткани, которые подчеркивают ее фигуру, наряды с декольте, каблуки, блестки и яркие оттенки.
Работала над образами актрисы в сериале и последующих фильмах костюмер Патриция Филд. Ниже мы собрали несколько ярких образов актрисы из "Секса в большом городе".
Читайте также:
- У нее "филлерное лицо": пластический хирург рассказал, какие "уколы красоты" делала Ким Кэттролл
- Встреча года: Ким Кэттролл и Патриция Филд вышли вместе на красную дорожку в образах одного цвета
- В мини-платье с блестящей отделкой: 66-летняя Ким Кэттролл на мероприятии в Лондоне с бойфрендом