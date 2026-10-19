Она была самой эффектной: легендарная супермодель Кэндис Свейнпоул покорила подиум Victoria’s Secret

Кэндис Свейнпоул / © Getty Images

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37-летняя супермодель Кэндис Свейнпоул — одна из самых известных звезд бренда. Каждый год она выходит на подиум во время показов нижнего белья Victoria’s Secret Fashion Show, где демонстрирует изысканные и гламурные образы.

В этом году красавица вышла на подиум в Лос-Анджелесе целых в трёх невероятных образах и, конечно же, не обошлось без легендарных крыльев, которые делают этот показ непохожим на все остальные известные модные шоу.

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Кэндис Свейнпоул / © Getty Images

Первый наряд Кейдис состоял из сатинового голубого комплекта с бюстгальтером и трусиками, которые дополняли золотой топ и юбка из металла. Дополняли этот ансамбль массивные золотые браслеты на руках и массивные голубые серьги.

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Кроме того, красавица вышла на подиум в белоснежном наряде со стразами, который дополняли огромные украшения с кристаллами. Этот образ Кэндис уже дополняли большие серебряные крылья со стразами, которые, хотя и выглядели лаконично, но отличались очень изысканным дизайном.

Кэндис Свейнпоул / © Getty Images

Самым нежным нарядом модели стал нежно-розовый ансамбль из кружева, включавший боди со шнуровкой и высокие перчатки, украшенные цветами. На перчатках также была декоративная ткань, развевающаяся как крылья. Цветочные композиции повторялись и в прическе Кэндис.

Кэндис Свейнпоул / © Getty Images

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