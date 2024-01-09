Она была в особом платье: Кэри Маллиган надела эксклюзивный наряд с кристаллами-каплями на декольте

Это платье является репликой наряда придуманного и воплощенного в жизнь основательницей Модного дома - Эльзой Скиапарелли.
Актриса Кэри Маллиган произвела впечатление на церемонии вручения премии "Золотой глобус", которая состоялась в Беверли-Хиллз. Она в этом году была среди номинантов на "Лучшую женскую роль" за свою работу в фильме "Маэстро", однако проиграла Лили Гладстон.
Но платье для красной дорожки Маллиган выбрала роскошное. Его для нее создал бренд Schiaparelli.
Платье является репликой наряда придуманного и воплощенного в жизнь основательницей Модного дома Эльзой Скиапарелли для коллекции осень-зима 1949-1950.
Стилистом образа Кэри выступил Эндрю Мукамал, который также сотрудничает с Марго Робби. Эскизом платья Эндрю поделился с подписчиками в Instagram.
Наряд сделан из черного шелкового фая, не имел бретелек, а его декольте выполнено в форме сердца. Также платье имело светлую вставку на груди, которую украшали кристаллы-капли. По всей длине в наряда также была драпировка, которая напоминала знаменитый мотив мотив Дома Schiaparelli - лобстера.
Это ракообразное стало тесно ассоциироваться с брендом из-за сотрудничества Эльзы Скиапарелли и художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, а одним из самых знаменитых ихних совместных творений стало платье-лобстер созданное для самой Уоллис Симпсон.
Что интересно, также эту идею позаимствовал другой бренд. В 2004 году в коллекции высокой моды для бренда Givenchy модельер Жюльен Макдональд презентовал похожее платье. Однако так как он отказался от юбки-русалки и строчки, которая напоминала лобстера, уникальность платья потерялась.
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