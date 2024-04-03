Она была в платье с колибри: Аня Тейлор-Джой впервые показала фото со своей тайной свадьбы

Пара до свадьбы встречалась два года. Снимки с праздника они показали в честь годовщины.

Актриса Аня Тейлор-Джой - звезда нашумевшего сериала "Ход королевы" - впервые показала фото со своей тайной свадьбы. Девушка поделилась в Instagram некоторыми снимками с довольно интимного праздника.

Муж Ани - Малкольм Макрей - музыкант и актер. Свадьба состоялась в Италии, в городе Венеция, еще в прошлом году, хотя женаты Аня и Малкольм на самом деле были еще раньше - они расписались два года назад в Новом Орлеане.

"Два года назад 1 апреля я тайно вышла замуж за своего лучшего друга в Новом Орлеане. Магия того дня навсегда укоренилась в каждой клеточке моего существа. Со второй (первой) годовщиной, любовь моя… ты самый крутой", - написала Джой под серией фото.

Известно также, что праздник состоялся в Палаццо Пизани-Моретта и был в готическом стиле. На актрисе было оригинальное кремовое платье с пышной юбкой от Модного дома Dior, которое украшали вышитые колибри и цветы. Также она надела фату со шлейфом и распустила волосы.

Среди гостей была Кара Делевинь, а фото делал Себастьян Фаена. Также внимание многих привлек десерт на свадьбе, который был в форме сердец.

"Да, это анатомически правильные пирожные с сердечками. Да, я вампир Лестат", - добавила Аня.

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