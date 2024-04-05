Она была в прозрачном наряде: 48-летняя звезда фильма "Сумерки" вышла замуж

48-летняя американская актриса Элизабет Ризер, известная многим киноманам по роли в серии фильмов "Сумерки", вышла замуж в Италии. Избранником актрисы стал Брюс Гилберт - музыкант и продюсер.

Свадьба пары была очень камерной, но атмосферной, поскольку проходила на природе, а позвали они на нее всего несколько друзей, среди которых была актриса Сара Полсон. Согласно интервью Элизабет изданию Vogue, она не хотела никакого помпезного или пышного платья, которое бы напоминало ей о премьерах или красных дорожках, также она совершенно не любит ходить по магазинам и что-то примерять, поэтому просто заказала несколько вариантов нарядов через Интернет. Остановилась актриса на ансамбле от бренда Danielle Frankel - нежном, гламурном и совершенно прозрачном костюме.

Наряд состоял из удлиненного топа на тонких бретельках и юбки миди. Они были полностью украшены вышивкой ручной работы с жемчугом и прозрачными пайетками. Подкладки у наряда не было. Стоимость такого наряда 12 500 долларов.

Дополнили Ризер этот очаровательный костюм прозрачной лентой на шее, которую носила как чокер, а также белыми мюлями Manolo Blahnik x Danielle Frankel. Прическа у нее была очень простой, как и макияж с маникюром, а вот из украшений Элизабет надела серьги, которые друзья - Меган Фергюсон, Сара Полсон и Холланд Тейлор - ей подарили на свадьбу. Завершала ее образ сумка в виде большого жемчужного яйца от Simone Rocha.

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