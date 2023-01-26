"Она долго ждала именно меня": украинская модель рассказала, как на Неделе моды на нее охотилась российская журналистка

Жена главного героя 10-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – модель Даша Хлыстун – рассказала в Instagram Stories, как на Неделе моды в Париже на нее охотилась российская журналистка.

Несколько дней назад, когда Даша готовилась к фэшн-шоу, она заметила, что одна журналистка за ней наблюдает и хочет к ней подойти. Как оказалось позже, это была журналистка из России.

"Она хотела ко мне подойти на бэкстейдже, когда мне делали волосы. После этого меня забрали на мейк. Она ждала, когда у меня появится время. Она подошла к моему луку и ко мне и первая заговорила со мной на русском. Я на ее посмотрела, и она сразу перешла на английский и сказала: "Давай пообщаемся на английском". Я говорю: "А вы откуда?" Она мне говорит: "Я из Парижа". "А родом откуда?" Она ответила: "Россия". Я говорю: "Сори, нет", — рассказала Хлыстун.

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даши Хлистун

После отказа Даши россиянка ушла. У манекенщицы начали очень гореть щеки после этого. Хлыстун не может понять, с каким намерением российская журналистка к ней подходила.

"Она знала, что я украинка, потому что она меня не впервые видит, я уже не первый год делаю кутюр и фэшн-вик. Но зачем она это сделала? Она хотела, чтобы я с ней заговорила по-английски и как ни в чем не бывало поговорить? Вот что она хотела? Хотела ли она конфликта?" – поделилась Даша с фолловерами.

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Напомним, украинские модели – Даша Хлыстун, Виктория Игнатенко и Елизавета Кароль – приняли участие в модном показе кутюрной коллекции ливанского бренда Georges Hobeika.

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