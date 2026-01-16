Ким Кардашьян с дочерью Чикаго / © Instagram Ким Кардашьян

45-летняя звезда реалити-шоу, бизнесвумен, инфлуэнсер и актриса Ким Кардашьян – мама четверых детей, которых она родила в браке с Канье Уэстом, с которым развелась в марте 2022-го. Дети в основном живут с Ким, хотя у них с бывшим мужем совместная опека. 15 января исполнилось 8 лет их младшей дочери Чикаго, которую родила паре суррогатная мать.

В своем Instagram Ким поделилась серией фото с девочкой. Поклонники звезды часто отмечают ее «кукольную» внешность и большие глаза, а также сходство с ее мамой.

Ким Кардашьян с дочерью Чикаго / © Instagram Ким Кардашьян

Дочь Ким Кардашьян — Чикаго / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян с дочерью Чикаго / © Instagram Ким Кардашьян

Дочь Ким Кардашьян — Чикаго / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян с дочерью Чикаго / © Instagram Ким Кардашьян

Интересно, что имя Чикаго выбрал Канье, это отсылка к его родному городу, где он вырос. Дома девочку часто называют просто Чи (Chi). Ким рассказывала в своих интервью, что Чикаго — копия ее папы в детстве, и внешне, и по характеру.

Ким Кардашьян с дочерью Чикаго / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян с дочерью Чикаго / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян с дочерью Чикаго / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян с дочерьми / © Instagram Ким Кардашьян

Дочь Ким Кардашьян — Чикаго / © Instagram Ким Кардашьян

Судя по фото, Чикаго любит нарядные платья, аккуратные прически и подрожать маме — девочка любит ходить в салон красоты на маникюр.

