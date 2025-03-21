Она эффектна: Аманда Холден черным мини подчеркнула стройные ноги

Аманда Холден попала в объективы папарацци, когда вышла из студии Global Radio, где она ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне. Она была в компании актрисы Лизы Фолкнер.

Аманда выглядела эффектно в образе total black. На ней была приталена удлиненная рубашка с баской и мини-юбка, которая подчеркнула ее стройные ноги.

Лиза Фолкнер и Аманда Холден / Фото: Getty Images

Аутфит Холден дополнила черными кожаными туфлями-лодочками и черной плетеной сумочкой. Волосы ведущая распустила, надела черные солнцезащитные очки, уши украсила лаконичными серьгами, шею – золотыми цепочками, а руки – кольцами.

Фолкнер была одета в бледно-розовую блузку, коричневую замшевую рубашку, голубые широкие джинсы и светлые кеды.

Напомним, ранее Аманда Холден сходила на работу по всему красному. Она сочетала пальто и штаны-палаццо со стрелками с прозрачной блузкой, под которую, что бывает не часто, надела черный бюстгальтер.

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