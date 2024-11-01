Она его еще хранит: Дженнифер Гарнер повторила свой знаменитый образ из фильма 2004 года

Прошло 20 лет с момента выхода фильма "Из 13 в 30" и в честь этого знаменательного события главная звезда комедии нарядилась на Хэллоуин своей героиней Дженной Ринк.

В преддверии праздника Дженнифер Гарнер снова появилась в одном из своих самых знаковых нарядов из этого фильма 2004 года. Она продемонстрировала платье в забавном ролике, опубликованном в Instagram, с подписью: "Счастливого 20-го Хэллоуина, Дженна Ринк".

В видео актриса воссоздала сцену, в которой ее героиня готовится к большой вечеринке журнала, но с несколькими забавными изменениями, отражающими ее возраст, ведь теперь она это делала в очках для зрения и к тому же надела корректирующее белье.

Платье, которое она надела, было от бренда Versace. Этот наряд в радужную полоску героиня фильма надела на корпоративную вечеринку.

Если вы давно не пересматривали фильм "Из 13 в 30", то напомним, что по сюжету Гарнер играет, непопулярную в школе девушку, которая загадывает желание на свой 13-й день рождения - стать взрослой и красивой, как модели из ее любимых журналов. Ее желание сбылось и она проснулась 30-летним редактором журнала в Нью-Йорке, а ее лучшей подругой становится одна из "плохих" девчонок из детства.

Как-то художником по костюмам фильма Сьюзи ДеСанто рассказала, что платье привезли для актрисы из Италии.

"Это на самом деле платье Versace, которое мы заказали", — говорит она. "Мы так и не нашли его в магазинах — оно было привезено из Италии. И [Дженнифер Гарнер] даже не примерила это платье. У нас не было никаких вариантов, и тут... вот оно".

Дженнифер Гарнер в фильме "Из 13 в 30" / Фото: скриншот с видео

Дженнифер Гарнер ы фильме "Из 13 в 30" / Фото: скриншот с видео

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