Она его еще хранит: костюмеры Сары Джессики Паркер показали культовое платье актрисы

Поклонники сериала "Секс в большом городе" и его звезды - актрисы Сары Джессики Паркер - знают, что после завершения шоу она сохранила почти все наряды с этого проекта.

На протяжении многих лет актриса хранила все на специальном складе и сейчас, спустя много лет, когда возобновила сериал под названием "И просто так…", вернулась к своим "сокровищам" и часто использует старые наряды Кэрри Брэдшоу на съемках новых эпизодов.

Костюмеры шоу Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго заказали культовое платье на странице And Just Like That... Costumes. Это наряд, который появляется в последнем эпизоде сериала "Секс в большом городе".

Платье Сары Джессики Паркер / фото: instagram.com/andjustlikethatcostumes

Платье оттенка шалфея было винтажным уже на момент съемок в 2004 году. Его для сериала "Секс в большом городе" приобрели в магазине винтажный вещей Geminola, поэтому точный возраст этого изделия неизвестен.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Появится ли платье в каком-то из эпизодов "И просто так…" на Паркер, или костюмеры просто решили показать реликвию поклонникам, пока что неизвестно. Однако ранее актрису уже фотографировали в вещах из "Секса в большом городе" на съемках "И просто так". Паркер попала под прицел папарацци в винтажной яркой блузке от бренда Chanel.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

