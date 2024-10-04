Она его еще хранит: костюмеры Сары Джессики Паркер показали культовое платье актрисы

Впервые это платье появилось на актрисе 20 лет тому назад - в 2004 году.
Поклонники сериала "Секс в большом городе" и его звезды - актрисы Сары Джессики Паркер - знают, что после завершения шоу она сохранила почти все наряды с этого проекта.
На протяжении многих лет актриса хранила все на специальном складе и сейчас, спустя много лет, когда возобновила сериал под названием "И просто так…", вернулась к своим "сокровищам" и часто использует старые наряды Кэрри Брэдшоу на съемках новых эпизодов.
Костюмеры шоу Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго заказали культовое платье на странице And Just Like That... Costumes. Это наряд, который появляется в последнем эпизоде сериала "Секс в большом городе".
Платье оттенка шалфея было винтажным уже на момент съемок в 2004 году. Его для сериала "Секс в большом городе" приобрели в магазине винтажный вещей Geminola, поэтому точный возраст этого изделия неизвестен.
Появится ли платье в каком-то из эпизодов "И просто так…" на Паркер, или костюмеры просто решили показать реликвию поклонникам, пока что неизвестно. Однако ранее актрису уже фотографировали в вещах из "Секса в большом городе" на съемках "И просто так". Паркер попала под прицел папарацци в винтажной яркой блузке от бренда Chanel.
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