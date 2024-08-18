Она его еще носит: Дженнифер Лопес заметили с обручальным кольцом на пальце

Кольцо совершенно сбивает с толку, ведь по слухам в отношениях звезд сейчас трудности.

Несмотря слухи о разводе, согласно которым Дженнифер Лопес и Бен Аффлек уже даже подали документы для начала этого процесса, актриса продолжает носить кольцо на безымянном пальце.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

На выходных звезду заметили на улице в Лос-Анджелесе, когда в компании дочери Эммы, она решила сходить на шопинг.

Надела Лопес тогда черное длинное платье, но также на фото сделанных папарацци заметно, что на руке у артистки было обручальное кольцо из платины. Однако на ее пальце не было помолвочного кольца с большим зеленым бриллиантом.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Напомним, что первый раз Аффлек сделал предложение Дженнифер в 2002 году, но тогда певица отменила помолвку. А через двадцать лет все-таки вышла за него замуж. Затем они расписались в маленькой часовне в Лас-Вегасе. Пышное празднование для родных, друзей и самих себя тоже состоялось и на нем артистка сменила аж три платья.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Но что на самом деле происходит в жизни звезды сейчас - неизвестно, ведь она никак не комментирует свои отношения с мужем.

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