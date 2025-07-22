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- Шоу-бизнес
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Она его поддержка и его все: милые фото Александра Усика и его жены Екатерины
Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик и его жена Екатерина в браке почти шестнадцать лет. Они не слишком часто делятся подробностями своей семейной жизни, но в Instagram Кати мы нашли несколько очень милых фотографий, которыми хотим с вами поделиться.
Мы уже рассказывали историю любви этой пары. Они поженились 25 сентября 2009 года и за эти годы стали родителями четверых прекрасных детей.
Екатерина почти всегда рядом с Александром, на всех его поединках, в важных поездках и публичных мероприятиях. Она его опора и поддержка, вы могли видеть в Instagram боксера видео, как после недавнего боя с Даниелем Дюбуа Усик искал свою жену Катю, чтобы ее обнять, а она весь поединок находилась рядом, переживала и болела за него.
«Ты моя поддержка и мое все!», — написал Александр в подписи под снимком, где он обнимает Катю после победы в поединке с Дюбуа.
Мы собрали очень милые фото пары, которая вдохновляет и показывает пример настоящих семейных ценностей.