Она его поддержка и его все: милые фото Александра Усика и его жены Екатерины

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

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Мы уже рассказывали историю любви этой пары. Они поженились 25 сентября 2009 года и за эти годы стали родителями четверых прекрасных детей.

Екатерина почти всегда рядом с Александром, на всех его поединках, в важных поездках и публичных мероприятиях. Она его опора и поддержка, вы могли видеть в Instagram боксера видео, как после недавнего боя с Даниелем Дюбуа Усик искал свою жену Катю, чтобы ее обнять, а она весь поединок находилась рядом, переживала и болела за него.

«Ты моя поддержка и мое все!», — написал Александр в подписи под снимком, где он обнимает Катю после победы в поединке с Дюбуа.

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Мы собрали очень милые фото пары, которая вдохновляет и показывает пример настоящих семейных ценностей.

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/