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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Она его поддержка и его все: милые фото Александра Усика и его жены Екатерины

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик и его жена Екатерина в браке почти шестнадцать лет. Они не слишком часто делятся подробностями своей семейной жизни, но в Instagram Кати мы нашли несколько очень милых фотографий, которыми хотим с вами поделиться.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Екатерина и Александр Усик

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Мы уже рассказывали историю любви этой пары. Они поженились 25 сентября 2009 года и за эти годы стали родителями четверых прекрасных детей.

Екатерина почти всегда рядом с Александром, на всех его поединках, в важных поездках и публичных мероприятиях. Она его опора и поддержка, вы могли видеть в Instagram боксера видео, как после недавнего боя с Даниелем Дюбуа Усик искал свою жену Катю, чтобы ее обнять, а она весь поединок находилась рядом, переживала и болела за него.

«Ты моя поддержка и мое все!», — написал Александр в подписи под снимком, где он обнимает Катю после победы в поединке с Дюбуа.

Мы собрали очень милые фото пары, которая вдохновляет и показывает пример настоящих семейных ценностей.

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина и Александр Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

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