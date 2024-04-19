Она его уже надевала: дочь Джона Траволты повторила платье на красной дорожке

Этот наряд Элла приобрела в прошлом году для важного и сентиментального семейного праздника.

Джон Траволта вышел в свет со своей 24-летней дочерью Эллой. Они вместе посетили специальный показ фильма "Криминальное чтиво" в Лос-Анджелесе, поскольку картина празднует 30-летию с дня премьеры.

Джон Траволта / Фото: Associated Press

Девушка надела на красную дорожку элегантное платье миди от Модного дома Dior с кружевной подкладкой и ярким принтом. У него было квадратное декольте и широкие бретельки. Платье было представлено в коллекции осень-зима 2022-2023.

Этот лук 24-летняя девушка дополнила несколькими золотыми украшениями, слингбэками от Dior J'Adior, а также новой прической - она отрезала волосы в каре.

Элла Траволта / Фото: Associated Press

Однако ранее Элла уже надевала этот наряд. В прошлом году Траволта опубликовал в своем Instagram видео, как Элла примеряет это платье в комнате с огромным зеркалом. Слингбэки на ней были светлого оттенка, а волосы еще длинными.

Платье она выбрала на важное семейное событие - празднование годовщины свадьбы своих родителей. Вероятно, они провели время в семейном кругу, поскольку мать Эллы умерла от рака груди в 2020 году.

"Наша малышка Элла на праздновании годовщины нашей с Келли свадьбы - я так горжусь тобой!! Я знаю, что мама тоже!", - написал тогда Джон под видео.

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