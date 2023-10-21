Она еще ого-го: 58-летняя Элизабет Херли в бикини бананового цвета похвасталась стройной фигурой и пышным декольте

Элизабет Херли опубликовала в Instagram архивное видео с отдыха в экзотическом месте. Актриса позировала в бассейне на фоне красивого пейзажа.

Херли была одета в миниатюрное бикини бананового цвета собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Лиз похвасталась стройной фигурой, плоским животом и пышным сексуальным бюстом.

Свой лук звезда дополнила очками в квадратной оправе из коллекции очков Элтона Джона.

"Месяц назад.... неужели??? Теперь обнимаюсь во флисовом комбинезоне у огня" — подписала актриса видео.

Напомним, ранее Элизабет Херли в цветочном платье с декольте и рюшами продемонстрировала романтический образ.

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