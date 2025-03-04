Она еще ого-го: 59-летняя Элизабет Херли в леопардовом купальнике похвасталась стройной фигурой

Элизабет Херли опубликовала в Instagram архивную фотографию с отдыха в Индии. Актриса позировала на природе.

Она была одета в сплошной леопардовый купальник собственного бренда Elizabeth Hurley Beach, в котором похвасталась стройной фигурой. Главный акцент в пляжном образе Лиз был на глубоком декольте, которое подчеркнуло ее соблазнительную грудь.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Аутфит Херли дополнила прической с локонами и любимым макияжем.

Напомним, Элизабет Херли вместе с сыном Дэмианом посетила вечеринку Vanity Fair Oscar. Актриса сияла там в прозрачном платье макси без рукавов, усыпанном пайетками, бисером и блестками, которые прикрыли ее обнаженную грудь, поскольку она была без бюстгальтера.

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