Она еще ого-го: 59-летняя Элизабет Херли в леопардовом купальнике похвасталась стройной фигурой

59-летняя актриса обожает фотографироваться в купальниках.
Элизабет Херли опубликовала в Instagram архивную фотографию с отдыха в Индии. Актриса позировала на природе.
Она была одета в сплошной леопардовый купальник собственного бренда Elizabeth Hurley Beach, в котором похвасталась стройной фигурой. Главный акцент в пляжном образе Лиз был на глубоком декольте, которое подчеркнуло ее соблазнительную грудь.
Аутфит Херли дополнила прической с локонами и любимым макияжем.
Напомним, Элизабет Херли вместе с сыном Дэмианом посетила вечеринку Vanity Fair Oscar. Актриса сияла там в прозрачном платье макси без рукавов, усыпанном пайетками, бисером и блестками, которые прикрыли ее обнаженную грудь, поскольку она была без бюстгальтера.
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