Она еще ого-го: 65-летняя Шерон Стоун в красном купальнике похвасталась стройной фигурой

Шерон Стоун решила показать в Instagram результаты регулярных тренировок в спортзале.

На опубликованном снимке актриса босиком позировала у открытого холодильника на кухне с бутылкой холодного напитка. Одета Шерон была в сплошной красный купальник с пикантным декольте, который прекрасно подчеркнул ее стройную подтянутую фигуру. Звезда находится в отличной физической форме.

Шерон Стоун / Фото: Шерон Стоун/Instagram

Свой лук Стоун дополнила множеством золотых цепочек с подвесками на шее, а на руке у нее было массивное золотое кольцо.

Напомним, Шерон Стоун в длинном черном платье-пальто с бахромой на подоле и черных колготках в сетку посетила ежегодную премию в области журналистики Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.

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