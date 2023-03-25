Она еще ого-го: 69-летняя Кристи Бринкли в красном бикини похвасталась стройной фигурой

Кажется, что красота и молодость звезды журнала Sports Illustrated Кристи Бринкли неподвластны времени. Модель в свои 69 может похвастаться красивым подтянутым телом и лицом с упругой гладкой кожей без морщин.

Убедиться в этом можно, взглянув на новые фотографии Кристи с отдыха. Модель провела отпуск у моря.

Кристи Бринкли/Instagram

На снимках Бринкли предстала в красном бикини, прекрасно сидевшем на ее стройной фигуре. Сверху она надела красный жакет с вышивкой и дополнила лук соломенной широкополой шляпой.

Кристи Бринкли/Instagram

На других фото Кристи примерила свой винтажный синий купальник из 80-годов. Об этом она призналась в подписи к снимкам. Пляжный лук она дополнила шляпой и шлепками. Позировала звезда с велосипедом.

Кристи Бринкли/Instagram

В этом купальнике, который отлично на нее сел, модель выглядит невероятно – она находится в превосходной физической форме. И, судя по подписи, поддерживать свою молодость и форму помогают ей радость и развлечения.

Кристи Бринкли/Instagram

"Мой купальный костюм из 80-х, и мгновенно может пройти десятилетие, и я уже буду встречать 80… потому что время летит, когда вы веселитесь, а я "очень" развлекаюсь. Прекрасное время!

Я вижу из некоторых комментариев, что то, как я сформулировала свой пост, сбило людей с толку относительно моего возраста. 2 февраля мне исполнилось 69 лет, и буквально вчера я праздновал свою Великую Пятерку! Итак, я пыталась подчеркнуть здесь, в юмористической форме, важное мнение о том, как важно находить время для развлечений! Радость полезна вашему здоровью, вашему сердцу и вашей душе, так что планируйте ее, сжимайте ее, хватайтесь за нее при любой возможности, создавайте ее! Независимо от вашего возраста… Вы будете счастливы, что это сделали!" – написала Кристи.

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