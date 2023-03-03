Она еще ого-го: 76-летняя Шер в сексуальном бюстгальтере сверкнула пикантным декольте

Артистка недавно стала блондинкой и этот цвет ей очень идет, а еще так она выглядит младше.

Шер приняла участие в съемках телевизионной программы NBC "Кэрол Бернетт: 90 лет смеха и любви", состоявшихся в Avalon Hollywood в Лос-Анджелесе. Двухчасовой специальный выпуск покажут 26 апреля, в день рождения американской актрисы, комедиантки и певицы Кэрол Бернетт.

Перед съемками Шер сфотографировалась. Она выглядела прекрасно и стройно. Артистка была одета в широкие серые клетчатые брюки и черный жакет на молнии, расшитый черными камнями.

Шер / Фото: Associated Press

Сквозь расстегнутую молнию выглядывал прозрачный черный топ с цветочными аппликациями и просвечивался сексуальный черный бюстгальтер, который подчеркнул пикантное декольте Шер. Обула она черные лакированные туфли на платформе.

Шер / Фото: Associated Press

Белокурые волосы звезда уложила в локоны и сделала макияж с акцентом на глазах. Ее уши украшали элегантные длинные серьги, пальцы – кольца с бриллиантами и длинный молочный маникюр, декорированный стразами.

Шер / Фото: Associated Press

Напомним, недавно Шер сходила на вечеринку со своим молодым бойфрендом Александром Эдвардсом, который младше ее на 39 лет.

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