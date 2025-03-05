Она идеальна: 59-летняя Элизабет Херли в розовом бикини продемонстрировала стройную фигуру и красивый бюст

Британская актриса порадовала фолловеров новым снимком в купальнике.
Элизабет Херли опубликовала в Instagram архивное фото с отдыха на Мальдивах. Актриса сфотографировалась в море.
Красавица уверенно позировала в розовом бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Херли продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительный бюст.
Лук она доповнила большими солнцезащитными очками.
Напомним, ранее Элизабет Херли показала, как выглядит ее фигура в сплошном леопардовом купальнике.
Читайте также: