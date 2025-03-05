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Она идеальна: 59-летняя Элизабет Херли в розовом бикини продемонстрировала стройную фигуру и красивый бюст

Она идеальна: 59-летняя Элизабет Херли в розовом бикини продемонстрировала стройную фигуру и красивый бюст

Она идеальна: 59-летняя Элизабет Херли в розовом бикини продемонстрировала стройную фигуру и красивый бюст

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Британская актриса порадовала фолловеров новым снимком в купальнике.

Элизабет Херли опубликовала в Instagram архивное фото с отдыха на Мальдивах. Актриса сфотографировалась в море.

Красавица уверенно позировала в розовом бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Херли продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительный бюст.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Лук она доповнила большими солнцезащитными очками. 

Напомним, ранее Элизабет Херли показала, как выглядит ее фигура в сплошном леопардовом купальнике.

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