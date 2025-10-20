Она идеальна: 62-летняя Деми Мур появилась в платье, достойном внимания и похвалы

Деми Мур / © Associated Press

Голливудская звезда посетила ежегодный гала-вечер Музея Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе. На этом грандиозном мероприятии собирали средства для поддержки музея. 62-летняя Деми Мур традиционно появилась среди гостей и просто сияла.

Деми Мур / © Associated Press

Актриса была одета в элегантное кастомное платье от Модного дома Prada. Это был длинный наряд винного цвета А-силуэта с продуманным декольте и бретельками.

Талия у наряда была подчеркнутой, а юбка — очень оригинальной, ведь одна ее часть была прямой, а вторая имела вставку более легкой ткани со складками и шлейфом.

Образ Мур дополнила набором украшений с рубинами и бриллиантами, красивым вечерним макияжем и своей любимой прической с длинными волнистыми волосами, которая идеально подходила к образу и очень шла Деми.

Деми Мур / © Associated Press

Напомним, что не так давно Деми Мур также поразила образом на премьере фильма Gucci «Тигр» в Милане. Актриса появилась в наряде из новой коллекции и стала главной звездой вечера.

Деми Мур на шоу Gucci / © Associated Press