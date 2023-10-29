Она идеальна: британская модель в кружевном белье похвасталась сексуальной фигурой

Арабелла Чи показала пикантные фото из своей спальни.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – порадовала фолловеров в Instagram новыми пикантными фотографиями.

На этот раз красавица примеряла темно-синее кружевное белье и сделала несколько кадров в нем. Арабелла выглядела очень соблазнительно.

Арабелла Чи/Instagram

У Чи – стройная и сексуальная фигура, поэтому, что бы она ни надела, ей все идет.

Арабелла Чи/Instagram

Свой лук блондинка дополнила золотыми цепочками с подвесками, серьгами и браслетами. Она распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками.

Напомним, ранее Арабелла Чи позировала на диване в прозрачном боди со стразами, демонстрируя соблазнительные изгибы тела.

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