Она идеальна: британская модель в кружевном белье похвасталась сексуальной фигурой

Арабелла Чи показала пикантные фото из своей спальни.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – порадовала фолловеров в Instagram новыми пикантными фотографиями.
На этот раз красавица примеряла темно-синее кружевное белье и сделала несколько кадров в нем. Арабелла выглядела очень соблазнительно.
У Чи – стройная и сексуальная фигура, поэтому, что бы она ни надела, ей все идет.
Свой лук блондинка дополнила золотыми цепочками с подвесками, серьгами и браслетами. Она распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками.
Напомним, ранее Арабелла Чи позировала на диване в прозрачном боди со стразами, демонстрируя соблазнительные изгибы тела.
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