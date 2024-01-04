Она идеальна: британская модель в кружевном белье похвасталась сексуальной фигурой

Арабелла Чи в очередной раз восхищает фолловеров своей безупречной фигурой.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – продемонстрировала подписчикам в Instagram пикантные обновки. Она приобрела три комплекта кружевного белья: два черных и один зеленый.

Арабелла примерила их по очереди и показала, как сексуально она у них выглядит. А еще Чи похвасталась стройной фигурой, и, что бы она не одела, на ней все сидит идеально.

Модель обольстительно позировала с распущенными волосами и с максимально естественным макияжем. Свой лук она дополнила золотой цепочкой на шее и браслетами на руке.

Напомним, ранее Арабелла Чи в белом полупрозрачном платье с вырезом на спине продемонстрировала сексуальные формы.

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