Шоу-бизнес
189
1 мин

Она идеальна: Деми Мур в элегантном черно-белом ансамбле вышла на красную дорожку

В Берлине состоялась премьера второго сезона сериала «Лэндмен» с Деми Мур в одной из главных ролей, поэтому актриса вышла на фотоколл.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Деми Мур

Деми Мур / © Associated Press

Мур выглядела сногсшибательно и элегантно. 63-летняя знаменитость надела черно-белый наряд от бренда Thom Browne, который включал длинное черное платье на тонких бретельках и лаконичную белую блузу из прозрачной ткани.

Мур также распустила свои длинные волосы, надела украшения от Bulgari. А вот яркими акцентами ее лука стал макияж с розовыми румянами на щеках и ярко-красный маникюр.

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Сейчас актриса активно занята продвижением сериала и посещает различные мероприятия связанные с ним. Даже в свой день рождения, который был 11 ноября, Мур вышла на красную дорожку. В тот раз она надела «голое» платье, которое вызвало фурор в обществе.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур в роскошных нарядах (39 фото)

Следующая публикация

