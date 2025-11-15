- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 189
- Время на прочтение
- 1 мин
Она идеальна: Деми Мур в элегантном черно-белом ансамбле вышла на красную дорожку
В Берлине состоялась премьера второго сезона сериала «Лэндмен» с Деми Мур в одной из главных ролей, поэтому актриса вышла на фотоколл.
Мур выглядела сногсшибательно и элегантно. 63-летняя знаменитость надела черно-белый наряд от бренда Thom Browne, который включал длинное черное платье на тонких бретельках и лаконичную белую блузу из прозрачной ткани.
Мур также распустила свои длинные волосы, надела украшения от Bulgari. А вот яркими акцентами ее лука стал макияж с розовыми румянами на щеках и ярко-красный маникюр.
Сейчас актриса активно занята продвижением сериала и посещает различные мероприятия связанные с ним. Даже в свой день рождения, который был 11 ноября, Мур вышла на красную дорожку. В тот раз она надела «голое» платье, которое вызвало фурор в обществе.