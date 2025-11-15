Она идеальна: Деми Мур в элегантном черно-белом ансамбле вышла на красную дорожку

Деми Мур / © Associated Press

Мур выглядела сногсшибательно и элегантно. 63-летняя знаменитость надела черно-белый наряд от бренда Thom Browne, который включал длинное черное платье на тонких бретельках и лаконичную белую блузу из прозрачной ткани.

Мур также распустила свои длинные волосы, надела украшения от Bulgari. А вот яркими акцентами ее лука стал макияж с розовыми румянами на щеках и ярко-красный маникюр.

Деми Мур / © Getty Images

Сейчас актриса активно занята продвижением сериала и посещает различные мероприятия связанные с ним. Даже в свой день рождения, который был 11 ноября, Мур вышла на красную дорожку. В тот раз она надела «голое» платье, которое вызвало фурор в обществе.

Деми Мур / © Associated Press