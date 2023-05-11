Она идеальна: Элизабет Херли в коралловом бикини похвасталась стройной фигурой и сексуальным бюстом

Элизабет Херли опубликовала в Instagram пикантные снимки, на которых она прорекламировала новую модель купальника собственного бренда Elizabeth Hurley Beach под названием Peaches.

Перед фотокамерой Лиз предстала в коралловом бикини на завязках и с металлическими золотистыми цепочками.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Актриса похвасталась не только купальником, но и своей идеальной стройной фигурой, а также сексуальным декольте.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Аутфит Элизабет Херли дополнила укладкой с локонами, макияжем с акцентом на глазах и элегантными длинными серьгами-люстрами.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Лиз – 57, но в это трудно поверить, ведь ее фигуре может позавидовать не одна 18-летняя девушка.

Напомним, Элизабет Херли посетила мероприятие вечеринку Hot Pink в Нью-Йорке, организованную Фондом исследования рака молочной железы. Там она появилась в ярко-розовом платье на плечо с большим бантом.

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