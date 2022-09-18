Она идеальна: Ева Лонгория в плавках похвасталась плоским животом

47-летняя актриса находится в отличной физической форме.
Ева Лонгория опубликовала в Instagram снимок с отдыха, она релаксировала на шезлонге.
Актриса позировала в черном кроп-топе и черных плавках. Звезда похвасталась подтянутой фигурой, плоским животом и накачанными ногами.
"Кто еще пытается понежиться в эти последние теплые дни?" – спросила Ева у фолловеров.
Лонгория имеет безупречную фигуру, поэтому она без проблем фотографируется в купальниках и публикует это в фотоблоге. К примеру, недавно она хвасталась фигурой в черном бикини.
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