Она идеальна: Ева Лонгория в плавках похвасталась плоским животом

Ева Лонгория опубликовала в Instagram снимок с отдыха, она релаксировала на шезлонге.

Актриса позировала в черном кроп-топе и черных плавках. Звезда похвасталась подтянутой фигурой, плоским животом и накачанными ногами.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

"Кто еще пытается понежиться в эти последние теплые дни?" – спросила Ева у фолловеров.

Лонгория имеет безупречную фигуру, поэтому она без проблем фотографируется в купальниках и публикует это в фотоблоге. К примеру, недавно она хвасталась фигурой в черном бикини.

Читайте также: