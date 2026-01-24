- Дата публикации
Она идеальна: Николь Шерзингер в белом купальнике устроила фотосессию на Мальдивах
47-летняя певица, актриса и бывшая звезда Pussycat Dolls похвасталась и новым бикини, и стройной фигурой.
Николь Шерзингер порадовала фолловеров в Instagram новыми снимками со своего отпуска на Мальдивах.
Артистка устроила фотосессию в океане. Шерзингер была одета в эффектный белый купальник с золотыми цепочками, в котором она продемонстрировала красивую стройную фигуру.
На некоторых кадрах звезда завязала на бедрах белое парео с бахромой.
У Николь были распущенные волосы, серьги-кольца в ушах, золотая цепочка с крестиком на шее и кольцо с крупным бриллиантом на пальце.
«Солнечная энергия», — подписала фото артистка.
Напомним, Николь Шерзингер ранее хвасталась идеальной физической формой в ярком бикини с разноцветным принтом.