Она идеальна: Николь Шерзингер в белом купальнике устроила фотосессию на Мальдивах

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Реклама

Николь Шерзингер порадовала фолловеров в Instagram новыми снимками со своего отпуска на Мальдивах.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Артистка устроила фотосессию в океане. Шерзингер была одета в эффектный белый купальник с золотыми цепочками, в котором она продемонстрировала красивую стройную фигуру.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

На некоторых кадрах звезда завязала на бедрах белое парео с бахромой.

Реклама

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

У Николь были распущенные волосы, серьги-кольца в ушах, золотая цепочка с крестиком на шее и кольцо с крупным бриллиантом на пальце.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

«Солнечная энергия», — подписала фото артистка.

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Николь Шерзингер / © Instagram Николь Шерзингер

Напомним, Николь Шерзингер ранее хвасталась идеальной физической формой в ярком бикини с разноцветным принтом.