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- Шоу-бизнес
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Она идеальна: Николь Шерзингер в стильных купальниках похвасталась стройной фигурой
46-летняя бывшая звезда Pussycat Dolls поделилась горячим видео с отдыха.
Николь Шерзингер опубликовала в Instagram интересное видео с отдыха, от которого ее фолловеры просто в восторге.
Певица сама снимала себя на телефон на пляже. Николь позировала в разных стильных купальниках, демонстрируя стройную фигуру и соблазнительный бюст. На видео Шерзингер исполняет липсинг под качевый трек рэперши Latto - Blick Sum.
Свой пляжный лук она дополнила элегантной шляпой и массивными очками.
Напомним, Николь Шерзингер на утреннее шоу CBS в Нью-Йорке надела обтягивающее платье цвета индиго с глубоким вырезом.