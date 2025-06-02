Она идеальна: Николь Шерзингер в стильных купальниках похвасталась стройной фигурой

Николь Шерзингер

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Николь Шерзингер опубликовала в Instagram интересное видео с отдыха, от которого ее фолловеры просто в восторге.

Певица сама снимала себя на телефон на пляже. Николь позировала в разных стильных купальниках, демонстрируя стройную фигуру и соблазнительный бюст. На видео Шерзингер исполняет липсинг под качевый трек рэперши Latto - Blick Sum.

Свой пляжный лук она дополнила элегантной шляпой и массивными очками.

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Напомним, Николь Шерзингер на утреннее шоу CBS в Нью-Йорке надела обтягивающее платье цвета индиго с глубоким вырезом.