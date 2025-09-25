Она идеальна: Рози Хантингтон-Уайтли позировала в кружевном нижнем белье

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли показала в своем Instagram, как проходили съемки новой промокампании ее именной линейки нижнего белья Rosie Lingerie для бренда Marks & Spencer, с которым она давно сотрудничает.

Модель предстала перед камерой в кружевном комплекте темно-шоколадного цвета. Волосы Рози были распущены и уложены легкими локонами, а на лице был традиционный для нее макияж — с акцентом на персиковые румяна и коричневую помаду.

«Представляем коллекцию осень-зима 2025», — написала Хантингтон-Уайтли под фото. Выглядит модель потрясающе. А она, напомним, мама двух детей, которых родила от своего возлюбленного — 58-летнего актера Джейсона Стэтхэма.

Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли посетила модный показ Burberry во время Недели моды в Лондоне. Модель надела кожаный тренч длиной до пола, который она дополнила завязанным поясом на талии, а также массивными темными солнцезащитными очками и брюками темно-синего цвета, которые совсем немного выглядывали из-под подола ее верхней одежды.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images