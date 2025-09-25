ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
89
Время на прочтение
1 мин

Она идеальна: Рози Хантингтон-Уайтли позировала в кружевном нижнем белье

Девушка снялась для рекламы и похвасталась стройной фигурой.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли показала в своем Instagram, как проходили съемки новой промокампании ее именной линейки нижнего белья Rosie Lingerie для бренда Marks & Spencer, с которым она давно сотрудничает.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Модель предстала перед камерой в кружевном комплекте темно-шоколадного цвета. Волосы Рози были распущены и уложены легкими локонами, а на лице был традиционный для нее макияж — с акцентом на персиковые румяна и коричневую помаду.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

«Представляем коллекцию осень-зима 2025», — написала Хантингтон-Уайтли под фото. Выглядит модель потрясающе. А она, напомним, мама двух детей, которых родила от своего возлюбленного — 58-летнего актера Джейсона Стэтхэма.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли посетила модный показ Burberry во время Недели моды в Лондоне. Модель надела кожаный тренч длиной до пола, который она дополнила завязанным поясом на талии, а также массивными темными солнцезащитными очками и брюками темно-синего цвета, которые совсем немного выглядывали из-под подола ее верхней одежды.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Стильные образы Рози Хантингтон-Уайтли (25 фото)

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Джейсон Стейтем та Розі Гантінгтон-Вайтлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

© Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли_2 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

© Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
89
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie