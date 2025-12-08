Она идеальна: Рози Хантингтон-Уайтли позировала в нижнем белье своего дизайна

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли давно сотрудничает с брендом Marks & Spencer и разрабатывает для него линейку нижнего белья Rosie Lingerie. В ее промокампаниях, что неудивительно, снимается сама модель.

На этот раз она примерила новинку — сиреневый комплект с кружевом. «Акцент на бантик», — подписала серию снимком Рози, имея в виду атласный бантик на бюстгальтере. Волосы англичанки были распущены, а на ее лице был традиционный естественный макияж с розовыми румянами и нюдовой помадой.

Фигура модели выглядит потрясающе, а она, напомним, мать двоих детей, которых воспитывает вместе со своим возлюбленным и их отцом — 58-летним актером Джейсоном Стэтхэмом.

Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм позировали в обнимку в новой фотосессии. Они появились на новых снимках осенней промокампании Falconeri, итальянского бренда, который специализируется на одежде из кашемира. Это уже не первое их сотрудничество.