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- Шоу-бизнес
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Она идеальна: топ-модель Изабель Гулар в алом бикини позировала на яхте
Бразильянка отправилась на отдых к морю, откуда показала яркие фото.
40-летняя бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret — Изабель Гулар — вместе с семьей и бойфрендом отправилась на отдых в Испанию. Оттуда она уже успела опубликовать новые фото в купальниках.
Модель в алом бикини на тонких бретельках позировала на борту яхты. Ее волосы были распущены, а на лице были черные солнцезащитные очки. «Под испанским солнцем», — лаконично подписала фото звезда.
На другом снимке она запечатлена вместе со своим бойфрендом — 35-летним немецким футболистом Кевином Траппом. Пара обручилась еще в 2018 году, однако они до сих пор не оформили свои отношения официально.
Также бразильянка позировала на лежаке в слитном синем купальнике в ретро-стиле с белым поясом. Фигура модели выглядит отлично — это результат регулярных занятий спортом. Изабель признается, что поставила себе цель тренироваться каждый день в течение часа несмотря на то, как сильно загружен ее день. Среди спортивных упражнений бразильянка выделяет боковую планку с вращениями, скручивания в планке и приседания с эспандером. Также Гулар любит практиковать йогу и часто демонстрирует в фотоблоге свои фирменные стойки на голове.
Ранее, напомним, Изабель Гулар в красном платье с высоким разрезом похвасталась стройными ногами на благотворительном балу. Она посетила благотворительный бал amfAR Cinema Against AIDS, который традиционно прошел в рамках Каннского кинофестиваля в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc.