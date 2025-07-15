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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
480
Время на прочтение
2 мин

Она идеальна: топ-модель Изабель Гулар в алом бикини позировала на яхте

Бразильянка отправилась на отдых к морю, откуда показала яркие фото.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

40-летняя бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret — Изабель Гулар — вместе с семьей и бойфрендом отправилась на отдых в Испанию. Оттуда она уже успела опубликовать новые фото в купальниках.

Модель в алом бикини на тонких бретельках позировала на борту яхты. Ее волосы были распущены, а на лице были черные солнцезащитные очки. «Под испанским солнцем», — лаконично подписала фото звезда.

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

На другом снимке она запечатлена вместе со своим бойфрендом — 35-летним немецким футболистом Кевином Траппом. Пара обручилась еще в 2018 году, однако они до сих пор не оформили свои отношения официально.

Изабель Гулар и Кевин Трапп / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар и Кевин Трапп / © Instagram Изабель Гулар

Также бразильянка позировала на лежаке в слитном синем купальнике в ретро-стиле с белым поясом. Фигура модели выглядит отлично — это результат регулярных занятий спортом. Изабель признается, что поставила себе цель тренироваться каждый день в течение часа несмотря на то, как сильно загружен ее день. Среди спортивных упражнений бразильянка выделяет боковую планку с вращениями, скручивания в планке и приседания с эспандером. Также Гулар любит практиковать йогу и часто демонстрирует в фотоблоге свои фирменные стойки на голове.

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Ранее, напомним, Изабель Гулар в красном платье с высоким разрезом похвасталась стройными ногами на благотворительном балу. Она посетила благотворительный бал amfAR Cinema Against AIDS, который традиционно прошел в рамках Каннского кинофестиваля в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc.

Изабель Гулар / © Associated Press

Изабель Гулар / © Associated Press

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

© Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Associated Press

Изабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Изабель Гулар_1 / © Instagram Изабель Гулар

© Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар_1
Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Изабель Гулар / © Instagram Изабель Гулар

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Ізабель Гулар / © Associated Press

Изабель Гулар / © Getty Images

Изабель Гулар / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
480
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