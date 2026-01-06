ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
134
1 мин

Она идеальна: топ-модель Изабель Гулар в бикини отдыхает на островах

Звезда поделилась в Сети пляжными снимками.

Юлия Кудринская
41-летняя бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret Изабель Гулар уже по традиции встречает новый год и проводит первую его неделю в теплых краях. В этот раз она улетела на популярный среди селебрити остров Сен-Бартелеми в Карибском море. Оттуда она уже показала серию пляжных снимков.

Звезда позировала в двухцветном бикини, которое эффектно подчеркнуло ее идеальную фигуру.

Также Изабель записала несколько видео, как она заходит в воду и наслаждается солнцем на камнях.

Гулар выглядит потрясающе, и это неудивительно, ведь она давно известна своей любовью к активному образу жизни и регулярным тренировкам. Модель признается, что поставила себе цель заниматься спортом каждый день в течение часа несмотря на то, как загружен день. Среди спортивных упражнений она выделяет боковую планку с вращениями, скручивания в планке и приседания с эспандером. Также Гулар любит практиковать йогу и часто демонстрирует в фотоблоге свои фирменные стойки на голове.

Ранее, напомним, Изабель Гулар и ее бойфренд-футболист устроили пляжную акробатику.

Образы топ-модели Изабель Гулар (12 фото)

