Она идеальна: топ-модель Изабель Гулар в сиреневом бикини сверкнула подтянутыми ягодицами

39-летняя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – после своих эффектных выходов на красную дорожку 81-го Венецианского кинофестиваля отправилась в небольшой отпуск. Девушка обожает пляжный отдых, поэтому снова отправилась к океану, откуда уже поделилась видео.

Модель в сиреневом бикини схватилась руками за ветку дерева, немного покачалась на нем и побежала к воде. Купальник эффектно подчеркнул подтянутую фигуру Изабель. Держать себя в форме ей помогает спорт, она признается, что поставила себе цель заниматься спортом каждый день в течение часа несмотря на то, как загружен день. Среди спортивных упражнений она выделяет боковую планку с вращениями, скручивания в планке и приседания с эспандером. Также Гулар любит практиковать йогу.

Напомним, ранее элегантная Изабель Гулар вышла на красную дорожку перед премьерой фильма "Битлджюс Битлджюс", режиссером которого является Тим Бертон. Она надела черное платье-бюстье со стразами от бренда Ermanno Scervino.

Изабель Гулар / Фото: Associated Press

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