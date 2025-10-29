ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
237
1 мин

Она идеальна: топ-модель Кэндис Свэйнпоул позировала топлес

Звезда сверкнула стройной фигурой в бикини.

Юлия Кудринская
Кэндис Свэйнпоул

Кэндис Свэйнпоул

36-летняя южноафриканская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Кэндис Свэйнпоул — основала бренд купальников и пляжной одежды Tropic Of C. В его новой промокампании снялась, конечно же, она сама.

Кэндис Свэйнпоул

Кэндис Свэйнпоул

Кэндис Свэйнпоул

Кэндис Свэйнпоул

Модель позировала в бикини бронзового оттенка на тонких бретельках и с декором в виде разноцветных камней. «Сияй в нашем новом роскошном комплекте», — написала Свэйнпоул под фото.

На одном из фото Кэндис позировала топлес. Обнаженную грудь она прикрыла рукой.

Кэндис Свэйнпоул

Кэндис Свэйнпоул

Кэндис Свэйнпоул

Кэндис Свэйнпоул

Выглядит модель потрясающе. Она поддерживает свою фигуру благодаря сочетанию регулярных тренировок, сбалансированного питания и ухода за телом. Модель занимается спортом 3-4 раза в неделю, делая акцент на силовые упражнения и кикбоксинг, что помогает держать мышцы в тонусе. Также Свэйнпоул практикует йогу и медитации.

Ранее, напомним, Кэндис Свэйнпоул вышла на подиум Victoria’s Secret и продемонстрировала два роскошных образа. Она не пропускает показы бренда и является одной из его главных звезд уже около 16 лет.

Victoria's Secret Fashion Show 2024 (15 фото)

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

