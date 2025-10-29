- Дата публикации
Она идеальна: топ-модель Кэндис Свэйнпоул позировала топлес
Звезда сверкнула стройной фигурой в бикини.
36-летняя южноафриканская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Кэндис Свэйнпоул — основала бренд купальников и пляжной одежды Tropic Of C. В его новой промокампании снялась, конечно же, она сама.
Модель позировала в бикини бронзового оттенка на тонких бретельках и с декором в виде разноцветных камней. «Сияй в нашем новом роскошном комплекте», — написала Свэйнпоул под фото.
На одном из фото Кэндис позировала топлес. Обнаженную грудь она прикрыла рукой.
Выглядит модель потрясающе. Она поддерживает свою фигуру благодаря сочетанию регулярных тренировок, сбалансированного питания и ухода за телом. Модель занимается спортом 3-4 раза в неделю, делая акцент на силовые упражнения и кикбоксинг, что помогает держать мышцы в тонусе. Также Свэйнпоул практикует йогу и медитации.
Ранее, напомним, Кэндис Свэйнпоул вышла на подиум Victoria’s Secret и продемонстрировала два роскошных образа. Она не пропускает показы бренда и является одной из его главных звезд уже около 16 лет.