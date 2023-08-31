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Она идеальная: 58-летняя Элизабет ГХрли в красном бикини сверкнула упругими ягодицами

Она идеальная: 58-летняя Элизабет ГХрли в красном бикини сверкнула упругими ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
246
Время на прочтение
1 мин
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Она идеальная: 58-летняя Элизабет ГХрли в красном бикини сверкнула упругими ягодицами

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Британская актриса порадовала подписчиков новыми фото с отдыха.

Элизабет Херли опубликовала в Instagram новую порцию снимков с отдыха. Актриса принимала солнечные ванны и решила пофотографироваться.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Звезда позировала на шезлонге в солнцезащитных очках и красном бикини с золотистой металлической фурнитурой. Херли сверкнула на камеру сексуальным декольте и упругими ягодицами.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли
Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Напомним, в прошлый раз Элизабет Херли обнаженной загорала на надувном матрасе в виде ломтика арбуза.

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Дата публикации
Просмотры
246
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