Она идеальная: 58-летняя Элизабет ГХрли в красном бикини сверкнула упругими ягодицами

Элизабет Херли опубликовала в Instagram новую порцию снимков с отдыха. Актриса принимала солнечные ванны и решила пофотографироваться.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Звезда позировала на шезлонге в солнцезащитных очках и красном бикини с золотистой металлической фурнитурой. Херли сверкнула на камеру сексуальным декольте и упругими ягодицами.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Напомним, в прошлый раз Элизабет Херли обнаженной загорала на надувном матрасе в виде ломтика арбуза.

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