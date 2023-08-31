Она идеальная: 58-летняя Элизабет ГХрли в красном бикини сверкнула упругими ягодицами

Британская актриса порадовала подписчиков новыми фото с отдыха.
Элизабет Херли опубликовала в Instagram новую порцию снимков с отдыха. Актриса принимала солнечные ванны и решила пофотографироваться.
Звезда позировала на шезлонге в солнцезащитных очках и красном бикини с золотистой металлической фурнитурой. Херли сверкнула на камеру сексуальным декольте и упругими ягодицами.
Напомним, в прошлый раз Элизабет Херли обнаженной загорала на надувном матрасе в виде ломтика арбуза.
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