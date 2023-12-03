Она идеальная: модель в белье похвасталась стройной фигурой

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новые пикантные фотографии.

На них красавица предстала в белых кроссовках и белом спортивном белье, которое состояло из кроп-топа и трусов. Арабелла похвасталась красивым и стройным телом, а также пышным декольте.

Арабелла Чи/Instagram

Свой лук она дополнила золотыми украшениями. Чи распустила волосы и сделала очень естественный мейкап. Модель соблазнительно позировала у тренажеров под открытым небом.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, ранее Арабелла Чи в розовом белье выглядывала из окна на отдыхе.

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