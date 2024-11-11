Она – коллекционер: супермодель Клаудия Шиффер показала, что собирает уже 24 года

Звезда 90-х рассказала поклонникам о своем хобби.
Оказалось, что 54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – коллекционирует статуэтки в виде маленьких черепашек. В своем Instagram она показала свою уже большую коллекцию.
(листайте фото вправо)
"Черепаха олицетворяет любовь и защиту. Мэттью (муж Клаудии – Прим. Ред.) подарил мне одну на 30-летие, и она до сих пор с нами. С тех пор я стала одержима ими и всегда стараюсь найти одну из них из дерева, камня или мрамора, куда бы я ни отправилась, пополняя свою домашнюю коллекцию", - рассказала модель.
Напомним, ранее Клаудия Шиффер сходила на вечеринку к Хейли Бибер, ведь недавно она стала лицом новой промокампании бренда Rhode. На мероприятие Клаудия пришла в луке total black. Она надела короткое платье-бюстье от Balenciaga, которое дополнила кожаными ботфортами от Celine и капроновыми колготками.
Читайте также:
- Сейчас в тренде: Клаудия Шиффер носит обувь, которую купила еще в 90-х
- Ей тогда было 18: Клаудия Шиффер показала архивное фото
- В бикини и с сумкой Chanel: Клаудия Шиффер показала архивное фото
- Без штанов, но с котом на руках: Клаудия Шиффер снялась в экстравагантной фотосессии