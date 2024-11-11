Она – коллекционер: супермодель Клаудия Шиффер показала, что собирает уже 24 года

Оказалось, что 54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – коллекционирует статуэтки в виде маленьких черепашек. В своем Instagram она показала свою уже большую коллекцию.

(листайте фото вправо)

"Черепаха олицетворяет любовь и защиту. Мэттью (муж Клаудии – Прим. Ред.) подарил мне одну на 30-летие, и она до сих пор с нами. С тех пор я стала одержима ими и всегда стараюсь найти одну из них из дерева, камня или мрамора, куда бы я ни отправилась, пополняя свою домашнюю коллекцию", - рассказала модель.

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Напомним, ранее Клаудия Шиффер сходила на вечеринку к Хейли Бибер, ведь недавно она стала лицом новой промокампании бренда Rhode. На мероприятие Клаудия пришла в луке total black. Она надела короткое платье-бюстье от Balenciaga, которое дополнила кожаными ботфортами от Celine и капроновыми колготками.

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Читайте также:

Образы Клаудии Шиффер (19 фото)