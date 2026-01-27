Пэрис Хилтон / © Getty Images

Реклама

Американская светская львица, диджей и звезда реалити-шоу Пэрис Хилтон с радостью позировала фотографам в Нью-Йорке после того, как появилась на интервью в шоу The Tonight Show с Джимми Фэллоном. Пэрис пришла рассказать о том, как помогла в принятии закона в США и ее новом фильме Infinite Icon: A Visual Memoir.

Для появления на шоу Пэрис выбрала гламурный образ, в котором соединила вещи черного цвета. В частности, Хилтон надела миди-платье с длинными рукавами и высокой горловиной, которое было полностью усыпано стразами и кристаллами.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Носила звезда этот наряд в сочетании с накидкой украшенной мехом, колготками в сеточку. Также особого внимания заслуживают аксессуары, которые Пэрис добавила к образу: туфли со стразами и бантами, перчатки, бархатная сумка от Chanel, очки в черной оправе и роскошные бриллианты в ушах.

Реклама

Волосы при этом звезда собрала в высокую прическу, поэтому образ ее был немного в ретроэстетике.

Однако также Хилтон сфотографировали в совершенно другом ансамбле ранее — она соединила кожаные брюки и длинную дубленку. Особое внимание в этом луке привлекла футболка звезды, ведь на ней была изображена сама Пэрис — это был постер ее фильма.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Напомним, что она посетила также премьеру документального фильма о себе Infinite Icon: A Visual Memoir, которая состоялась в Лос-Анджелесе, с семьей — поддержать Пэрис пришел ее муж и двое их маленьких детей.

Пэрис Хилтон с мужем и сыном / © Getty Images