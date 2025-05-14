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- Шоу-бизнес
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Она — королева Канн: Алессандра Амбросио произвела фурор зеленым платьем на красной дорожке
Звезда выбрала яркий наряд, который очень эффектно смотрелся и выделялся.
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, наиболее известная работой с Victoria’s Secret, уже традиционно стала гостьей Каннского кинофестиваля, который стартовала во Франции 13 мая.
Модель блистала перед фотографами и демонстрировала свою красивую фигуру в роскошном изумрудном платье от бренда Zuhair Murad из коллекции весна-лето 2025. Это было длинное платье-бюстье, украшенное складками и плиссировкой.
На юбке платья был высокий разрез, который демонстрировал роскошные ноги Алессандры, а также ее серебристые босоножки, а на руки она надела объемные рукава, сделанные из фатина.
Волосы Амбросио были собраны в высокую прическу, на лице она сделала нежный макияж без ярких акцентов, а вот ее уши и шею украшали драгоценности от Pomellato с бриллиантами и танзанитом.
Также это мероприятие посетила коллега Алессандры по Victoria’s Secret — модель бразильская супермодель Изабели Фонтана. Она блистала перед фотографами в платье с разрезом.