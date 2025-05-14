Алессандра Амбросио / © Associated Press

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Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, наиболее известная работой с Victoria’s Secret, уже традиционно стала гостьей Каннского кинофестиваля, который стартовала во Франции 13 мая.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Модель блистала перед фотографами и демонстрировала свою красивую фигуру в роскошном изумрудном платье от бренда Zuhair Murad из коллекции весна-лето 2025. Это было длинное платье-бюстье, украшенное складками и плиссировкой.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

На юбке платья был высокий разрез, который демонстрировал роскошные ноги Алессандры, а также ее серебристые босоножки, а на руки она надела объемные рукава, сделанные из фатина.

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Алессандра Амбросио / © Associated Press

Волосы Амбросио были собраны в высокую прическу, на лице она сделала нежный макияж без ярких акцентов, а вот ее уши и шею украшали драгоценности от Pomellato с бриллиантами и танзанитом.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Также это мероприятие посетила коллега Алессандры по Victoria’s Secret — модель бразильская супермодель Изабели Фонтана. Она блистала перед фотографами в платье с разрезом.

Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио и Ричард Ли / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Associated Press