Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио вышла на красную дорожку в день закрытия 82-го Венецианского кинофестиваля и привлекла всеобщее внимание. Суперзвезда и одна из моделей Victoria’s Secret, блистала перед камерами в гламурном вечернем платье цвета пудры.

Наряд Алессандры был от бренда Elisabetta Franchi и пошит для нее на заказ. Оно было создано из фатина, расшитого микробисером, хрустальными камнями и пайетками нежных оттенков, которые создавали сияющий эффект.

Также у наряда было глубокое V-образное декольте, тонкие бретели и высокий разрез, который открывал стройные ноги звезды.

Подол платья был длинным и его также украшал декор, который напоминал перья, но на самом деле он сделан из шелковых нитей. Юбка эффектно струилась, когда Амбросио шла по красной дорожке, а дополняли платья украшения с бриллиантами и гламурные босоножки.

