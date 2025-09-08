ТСН в социальных сетях

Она — королева красных дорожек: супермодель Алессандра Амбросио произвела фурор платьем

Появление модели в Венеции стало самым эффектным выхода вечера.

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио вышла на красную дорожку в день закрытия 82-го Венецианского кинофестиваля и привлекла всеобщее внимание. Суперзвезда и одна из моделей Victoria’s Secret, блистала перед камерами в гламурном вечернем платье цвета пудры.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Наряд Алессандры был от бренда Elisabetta Franchi и пошит для нее на заказ. Оно было создано из фатина, расшитого микробисером, хрустальными камнями и пайетками нежных оттенков, которые создавали сияющий эффект.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Также у наряда было глубокое V-образное декольте, тонкие бретели и высокий разрез, который открывал стройные ноги звезды.

Подол платья был длинным и его также украшал декор, который напоминал перья, но на самом деле он сделан из шелковых нитей. Юбка эффектно струилась, когда Амбросио шла по красной дорожке, а дополняли платья украшения с бриллиантами и гламурные босоножки.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аманда Сейфрид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Мадалина Диана Генеа / © Associated Press

© Associated Press

Ева Герцигова_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ребекка Фергюсон _3 / © Associated Press

© Associated Press

Ирис Миттенар / © Getty Images

© Getty Images

