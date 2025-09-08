- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 324
- Время на прочтение
- 1 мин
Она — королева красных дорожек: супермодель Алессандра Амбросио произвела фурор платьем
Появление модели в Венеции стало самым эффектным выхода вечера.
Алессандра Амбросио вышла на красную дорожку в день закрытия 82-го Венецианского кинофестиваля и привлекла всеобщее внимание. Суперзвезда и одна из моделей Victoria’s Secret, блистала перед камерами в гламурном вечернем платье цвета пудры.
Наряд Алессандры был от бренда Elisabetta Franchi и пошит для нее на заказ. Оно было создано из фатина, расшитого микробисером, хрустальными камнями и пайетками нежных оттенков, которые создавали сияющий эффект.
Также у наряда было глубокое V-образное декольте, тонкие бретели и высокий разрез, который открывал стройные ноги звезды.
Подол платья был длинным и его также украшал декор, который напоминал перья, но на самом деле он сделан из шелковых нитей. Юбка эффектно струилась, когда Амбросио шла по красной дорожке, а дополняли платья украшения с бриллиантами и гламурные босоножки.
Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.