Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Супермодель Наоми Кэмпбелл одна из наиболее активных звезд из легендарной пятерки, которую запечатлил Петер Линдберг. Она продолжает активно работать: снимается в фотосессиях, посещает роскошные мероприятия, а также выходит на подиум известных модных брендов.

Во время Недели моды в Лондоне Наоми приняла участие в шоу бренда Richard Quinn, который прошел на площади Святого Джона Смита. Супермодель вышла на подиум в длинном черном бархатном платье, которое идеально подчеркивало ее фигуру, а также имело некоторые оригинальные акценты белого цвета — огромный отворот ткани, напоминающий кейп, а также большой цветок на груди. Ее наряд дополнил парик с длинными черными волосами и нежный макияж.

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

В этом красивом платье Кэмпбелл открыла показ бренда и не только привнесла нотку драматизма в шоу, но и волну восторженных откликов в свою сторону. В коллекции британского модельера можно найти отсылки на Позолоченный век, на культовые наряды Грейс Келли и Одри Хэпберн. Название у шоу было соответствующее: «Ночь в опере».

Напомним, что о Ричарде Куинне впервые заговорил весь мир, когда в 2018 году его показ посетила королева Елизавета II, которая сидела в первом ряду с Анной Винтур, а затем вручила дизайнеру награду. Это было вручение первой премии королевы Елизаветы II за британский дизайн.

Королева Елизавета II и Анна Винтур в 2018 году / © Associated Press

Также напомним, что на прошлой неделе Наоми появилась в смелом наряде затмила более молодых коллег на премьере в Лондоне. Она пришла на премьеру фильма «Одно сражение за другим», которая состоялась в кинотеатре Odeon Luxe Leicester Square. Главную роль в этом фильме сыграл Леонардо Ди Каприо.