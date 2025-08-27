Она красавица: 21-летняя дочь Хайди Клум сияла в оригинальном платье на кинофестивале

Лени Клум / © Associated Press

Старшая из детей немецкой супермодели и телеведущей Хайди Клум — Лени — пошла по стопам матери и решила тоже стать моделью. Девушка уже неоднократно выходила на подиум, снялась во множестве рекламных кампаний и частая гостья на красных дорожках.

В этом году Лени впервые посетила Венецианский кинофестиваль. 21-летняя модель блистала перед фотографами в длинном черном платье от Intimissimi, которое было создано для нее индивидуально, поскольку она и ее мать сотрудничают с этой маркой.

Лени Клум / © Associated Press

У платья было глубокое декольте-сердце, тонкие бретельки, прозрачные вставки и вырезы по бокам. Вот только ткань наряда девушку подвела, поскольку очень помялась и юбка выглядела уже не так эффектно.

Лени Клум / © Associated Press

Вечерний наряд Лени Клум дополнила черными мюлями, лаконичным макияжем, распущенными волосами и колье с камнями от Lorraine Schwartz.

Лени Клум / © Associated Press

Также платье от Intimissimi надела и мать Лени — 52-летняя Хайди Клум. Она появилась вместе с дочерью и тоже позировала фотографам. В отличии от Лени, Клум-старшая уже бывала на этом мероприятии, но аж 16 лет тому назад.

Лени и Хайди Клум / © Associated Press