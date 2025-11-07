- Дата публикации
Она красавица: 21-летняя Милли Бобби Браун блистала в драматичном платье на красной дорожке "Очень странных дел"
Актриса представила в Лос-Анджелесе финальный сезон культового сериала.
Милли Бобби Браун прославилась на весь мир, когда сыграла главную роль в мистическом сериале «Очень странные дела». И вот, спустя девять лет после премьеры первого сезона, в Лос-Анджелесе презентовали последний пятый сезон. 21-летняя девушка, как главная звезда шоу, блистала на красной дорожке в вечернем платье и излучала настоящий голливудский гламур.
С момента премьеры шоу Милли очень повзрослела и уже не похожа на ту малышку, которую все помнят. Теперь она настоящая красавица и выбрала соответствующее мероприятию платье — черный драматический наряд от бренда Rodarte.
Ее платье было с «голым» эффектом, поскольку сшито из полупрозрачной кружевной ткани, а также в нем был корсет и объемные рюши и перья. Образ Милли также дополнила украшениями от бренда Chopard, очень нежным макияже и высокой прической-пучком.
На мероприятии девушка сфотографировались с 50-летним актером Дэвидом Харбором, который в сериале играл ее отца.