Она красавица: дочь Майкла Джексона в тыквенном платье с глубоким декольте и стразами сияла на ивенте

Пэрис Джексон / © Associated Press

Реклама

Пэрис Джексон стала гостьей вечеринки GQ "Человек года" в Лос-Анджелесе, где продемонстрировала красивый аутфит.

Пэрис Джексон / © Associated Press

На красную дорожку она вышла в эффектном наряде длины макси тыквенного оттенка в стиле богемного гламура. Платье было расшито стразами и пайетками в тон и имело широкие длинные рукава, глубокое V-образное декольте и высокий разрез до бедра.

Пэрис Джексон / © Associated Press

Аутфит Пэрис дополнила бежевыми босоножками на шпильках и золотым клатчем-футляром. У нее была волнистая укладка, нежный макияж, золотые цепочки с подвесками на шее и золотые кольца на руках. Кольцо было даже на пальце ноги.

Реклама

Пэрис Джексон / © Associated Press

Напомним, Пэрис Джексон на показ бренда Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже пришла в красном платье макси с длинными рукавами и вырезом на спине.