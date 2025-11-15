- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
Она красавица: дочь Майкла Джексона в тыквенном платье с глубоким декольте и стразами сияла на ивенте
27-летняя актриса, певица и модель Пэрис Джексон в гламурном наряде привлекла внимание на вечеринке.
Пэрис Джексон стала гостьей вечеринки GQ "Человек года" в Лос-Анджелесе, где продемонстрировала красивый аутфит.
На красную дорожку она вышла в эффектном наряде длины макси тыквенного оттенка в стиле богемного гламура. Платье было расшито стразами и пайетками в тон и имело широкие длинные рукава, глубокое V-образное декольте и высокий разрез до бедра.
Аутфит Пэрис дополнила бежевыми босоножками на шпильках и золотым клатчем-футляром. У нее была волнистая укладка, нежный макияж, золотые цепочки с подвесками на шее и золотые кольца на руках. Кольцо было даже на пальце ноги.
Напомним, Пэрис Джексон на показ бренда Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже пришла в красном платье макси с длинными рукавами и вырезом на спине.