ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Она красавица: дочь Майкла Джексона в тыквенном платье с глубоким декольте и стразами сияла на ивенте

27-летняя актриса, певица и модель Пэрис Джексон в гламурном наряде привлекла внимание на вечеринке.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Пэрис Джексон

Пэрис Джексон / © Associated Press

Пэрис Джексон стала гостьей вечеринки GQ "Человек года" в Лос-Анджелесе, где продемонстрировала красивый аутфит.

Пэрис Джексон / © Associated Press

Пэрис Джексон / © Associated Press

На красную дорожку она вышла в эффектном наряде длины макси тыквенного оттенка в стиле богемного гламура. Платье было расшито стразами и пайетками в тон и имело широкие длинные рукава, глубокое V-образное декольте и высокий разрез до бедра.

Пэрис Джексон / © Associated Press

Пэрис Джексон / © Associated Press

Аутфит Пэрис дополнила бежевыми босоножками на шпильках и золотым клатчем-футляром. У нее была волнистая укладка, нежный макияж, золотые цепочки с подвесками на шее и золотые кольца на руках. Кольцо было даже на пальце ноги.

Пэрис Джексон / © Associated Press

Пэрис Джексон / © Associated Press

Напомним, Пэрис Джексон на показ бренда Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже пришла в красном платье макси с длинными рукавами и вырезом на спине.

Дата публикации
Количество просмотров
166
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie